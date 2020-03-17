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Kilis Belediyesi abonelerin suyunu kesmeyecek
12 dakika önce
Kilis Belediyesi tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında abonelerin suyunu borçlarından dolayı kesmeyeceği bildirildi,.Kilis Belediyesinden yapılan açıklamada, "Korona virüs nedeniyle hijyen tedbirleri kapsamında faturasını ödemeyen abonelerimizin suları geçici bir süre kesilmeyecektir.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:46 Kaynak: İHA
Kilis Belediyesi tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında abonelerin suyunu borçlarından dolayı kesmeyeceği bildirildi,.
Kilis Belediyesinden yapılan açıklamada, "Korona virüs nedeniyle hijyen tedbirleri kapsamında faturasını ödemeyen abonelerimizin suları geçici bir süre kesilmeyecektir. Suları kesik olan abonelerimizin suları da ekiplerimiz tarafından açılacaktır" denildi. - KİLİS
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