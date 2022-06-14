Kilis Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Kilis Belediyesi, 25 aracı filosuna dahil etti.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Fen İşleri Müdürlüğünde düzenlenen törende araçları tanıttı.

Ramazan, burada yaptığı konuşmada, araçların kente hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yaklaşık 50 milyon lira değerinde 25 aracı belediye envanterine kattıklarını belirten Ramazan, "2021-2022 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı aracılığıyla toplamda yaklaşık 50 milyon lira değerinde hibe ile 25 aracı belediyemize kazandırdık. Her geçen gün artan araç filomuz, alanında uzman ekibimiz ve çalışma arkadaşlarımızla memleketimize kesintisiz hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Ramazan, araçların Kilis'e kazandırılmasına destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programına teşekkür etti.