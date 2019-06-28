Kilis Belediyesi Asri Mezarlıkta fide dağıttı
56 dakika önce
Kilis Belediyesi tarafından Asri mezarlıkta, yakınlarının mezarlarına gelenlere fidan dağıtıldı.
Kilis Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:55 Kaynak: İHA
tarafından Asri mezarlıkta, yakınlarının mezarlarına gelenlere fidan dağıtıldı.
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut
'un girişimleriyle elde edilen fideler her Cuma günü Kilis Asri Mezarlığında yakınları için ziyarete gelen vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.
Bir noktadan yapılan fidan dağıtımına vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, fidanlar sabah saatlerinde iki saat içinde bitti. Fideleri alan vatandaşlar yakınlarının mezarlarının başına fideleri diktiler. Vatandaşlar, "Bu güzel bir uygulama, vesile olanlardan Allah razı olsun. Biz de yakınlarımızın mezarına ağaç dikmeyi düşünüyorduk, uygulamadan memnunuz" ifadesini kullandılar. - KİLİS
Duvağı kaldıran damat şaşkına döndü! Gelinliği giyen bakın kim çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun 2012 yılında attığı mesaj sosyal medyada gündem oldu!
İmamoğlu'na "oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da rahatsız etmiş
İBB önünde İmamoğlu aleyhinde bildiri okuyanlar konuştu: Talimatla oradaydık