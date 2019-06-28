Son Dakika Haberleri: Kilis Belediyesi Asri Mezarlıkta fide dağıttı
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Kilis Belediyesi Asri Mezarlıkta fide dağıttı

56 dakika önce

Kilis Belediyesi tarafından Asri mezarlıkta, yakınlarının mezarlarına gelenlere fidan dağıtıldı.

Kilis Belediyesi Asri Mezarlıkta fide dağıttı, System.String[]
Kilis Belediyesi tarafından Asri mezarlıkta, yakınlarının mezarlarına gelenlere fidan dağıtıldı.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un girişimleriyle elde edilen fideler her Cuma günü Kilis Asri Mezarlığında yakınları için ziyarete gelen vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Bir noktadan yapılan fidan dağıtımına vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, fidanlar sabah saatlerinde iki saat içinde bitti. Fideleri alan vatandaşlar yakınlarının mezarlarının başına fideleri diktiler. Vatandaşlar, "Bu güzel bir uygulama, vesile olanlardan Allah razı olsun. Biz de yakınlarımızın mezarına ağaç dikmeyi düşünüyorduk, uygulamadan memnunuz" ifadesini kullandılar. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:55 Kaynak: İHA
Mehmet Abdi Bulut, Kilis Belediyesi, Kilis, Yaşam
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