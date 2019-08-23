Son Dakika Haberleri: Kilis Belediyesi çalışmalarına hız verdi
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Kilis Belediyesi çalışmalarına hız verdi

1 saat önce

Kilis Belediyesi vatandaşlara hizmet götürmeye aralıksız devam ediyor.

Kilis Belediyesi çalışmalarına hız verdi, System.String[]

Kilis Belediyesi vatandaşlara hizmet götürmeye aralıksız devam ediyor.


Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu, Necmettin Erbakan Mahallesi, Sehitler Mahallesi, Tekye Mahallesi, Öncü Pınar Mahallesi, İzzettin İyigün Paşa Mahallesi, Helvacıoğlu Mahallesi kaldırım tamiratı ve kilit taşı yapım işi, Namık Ünler Paşa Mahallesi içme suyu arıtma tesisi üzeri yeni yol açımı çalışmalarına devam ediyor.


Kilis Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöp konteynerlerinin, logar kapaklarının yıkama ve temizleme çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca ekipler boş arsalara dökülen molozların ve çöplerin temizlenmesi çalışmalarına devam ediyor.


Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri Kilis'i güzelleştirmek adına çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Kilis genelinde orta refüjlerin sulama ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, parklarda bulunan bankların bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.


Resul Osman Dağında bulunan seyir tepesindeki kırılan tahta merdivenin tamiratı da tamamlandı. - KİLİS

Fen İşleri Müdürlüğü, Kilis Belediyesi, Kilis, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:04 Kaynak: İHA
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