Son Dakika Haberleri: Kilis Belediyesi'nden Çocuklara Oyuncak

Kilis Belediyesi'nden Çocuklara Oyuncak

2 saat önce

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) Kilis Belediyesi tarafından 'Oyuncaksız Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında 3 okulda eğitim gören 1000 çocuğa oyuncak dağıtıldı.

Kilis Belediyesi'nden Çocuklara Oyuncak, System.String[]
Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) Kilis Belediyesi tarafından 'Oyuncaksız Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında 3 okulda eğitim gören 1000 çocuğa oyuncak dağıtıldı.

Kilis Belediyesi'nin başlattığı 'Oyuncaksız Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında kentteki 3 okulda eğitim gören 1000 öğrenciye satranç takımı ile oyuncak dağıtıldı. Öğrencilere oyuncakları, Belediye Başkanı Hasan Kara, Milletvekili Hilmi Dülger ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt dağıttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:02 Kaynak: DHA

DHA, Kilis Belediyesi, Güncel
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