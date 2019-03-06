Kilis Belediyesi'nden Çocuklara Oyuncak
2 saat önce
Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) Kilis Belediyesi tarafından 'Oyuncaksız Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında 3 okulda eğitim gören 1000 çocuğa oyuncak dağıtıldı.
Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) Kilis Belediyesi
tarafından 'Oyuncaksız Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında 3 okulda eğitim gören 1000 çocuğa oyuncak dağıtıldı.
Kilis Belediyesi'nin başlattığı 'Oyuncaksız Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında kentteki 3 okulda eğitim gören 1000 öğrenciye satranç takımı ile oyuncak dağıtıldı. Öğrencilere oyuncakları, Belediye Başkanı Hasan Kara
, Milletvekili Hilmi Dülger
ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt
dağıttı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:02 Kaynak: DHA
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