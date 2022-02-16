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Kilis Belediyesi su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü - Son Dakika

Kilis Belediyesi su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

16.02.2022 12:21
Kilis Belediyesi su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

Kilis Belediyesi, su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü.

Kilis Belediyesi, su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı karar ile enflasyonla mücadele kapsamında gerekeni yapıyoruz ve su tüketiminde KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Elbeyli ilçe belediyesi de su tüketim bedelindeki KVD oranını yüzde 1'e düşürdüğünü duyurmuştu.

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Recep Tayyip Erdoğan, Kilis Belediyesi, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis Belediyesi su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis Belediyesi su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü - Son Dakika
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