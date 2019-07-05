Son Dakika Haberleri: Kilis Belediyesi Teknik Direktörlüğüne Hasan Basut getirildi
Son Dakika Spor Haber

Kilis Belediyesi Teknik Direktörlüğüne Hasan Basut getirildi

1 saat önce

Kilis Belediyespor Teknik Direktörlüğüne Hasan Basut getirildi.

Kilis Belediyesi Teknik Direktörlüğüne Hasan Basut getirildi, System.String[]
Kilis Belediyespor Teknik Direktörlüğüne Hasan Basut getirildi.

Kilis Belediyespor Kulübü Başkanı Hamza Türk, Teknik Direktörlüğü Hasan Basut'un getirildiğini ifade ederek, "Bu yıl iyi BAL Liginde iyi bir sonuç almak üst sıralarda yer almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teknik direktörlüğüne tecrübeli teknik direktör Hasan Basut hocamızı takımın başına getirdik. İnşallah, başarılı bir sezon geçiririz. Amacımız iyi futbol oynayan, başarılı bir futbol takımı yapmaktır" dedi.

Kilis Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Basut, Amaçlarının iyi bir futbol oynayan takım oluşturmak olduğunu kendisine destek veren herkese teşekkür ettiğini, Kilis Belediyespor Kulübü Başkanı Hamza Türk ile yönetim kurulu üyelerini mahcup etmeyeceklerini söyledi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:33 Kaynak: İHA
futbol, kilis, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Arjen Robben futbolu bıraktı İlker Başbuğ, Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçirilmesi olayının tüm detaylarını anlattı 25 Türk nükleer fizikçi, dizi ile yeniden dünya gündemine oturan Çernobil'e gitti Baskın yapılan evden "fuhuş defteri" çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 14:22:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilis Belediyesi Teknik Direktörlüğüne Hasan Basut getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]