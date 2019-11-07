Son Dakika Haberleri: Kilis Belediyesi YAPEX Yapı Restorasyonları fuarına katıldı
Son Dakika Yaşam Kilis Belediyesi YAPEX Yapı Restorasyonları fuarına katıldı

Kilis Belediyesi YAPEX Yapı Restorasyonları fuarına katıldı

6 saat önce

Kilis Belediyesi Antalya'da gerçekleştirilen YAPEX Yapı Restorasyonları fuarına katıldı.

Kilis Belediyesi YAPEX Yapı Restorasyonları fuarına katıldı, System.String[]

Kilis Belediyesi Antalya'da gerçekleştirilen YAPEX Yapı Restorasyonları fuarına katıldı.


Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, Antalya' da düzenlenen YAPEX Yapı Restorasyonları fuarına Kilis Belediyesi olarak damgasını vurduğunu ifade ederek, " YAPEX Fuarına ilk kez katılmamıza rağmen, katılımcılardan ve yetkililerden olumlu geri dönütler alarak Restorasyon Projelerimizi en iyi şekilde tanıttık. Kilis'imize ait yöresel ürünleri katılımcılara ikram ederek yöresel ürünlerle fuarı renklendirdik. Fuar alanımızı başta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek olmak üzere birçok ilin Belediye Başkanı ziyaret etti" ifadesini kullandı. - KİLİS

Kilis Belediyesi, Antalya, Kilis, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:40 Kaynak: İHA
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