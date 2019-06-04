Son Dakika Haberleri: Kilis Belediyesinde bayramlaşma
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Kilis Belediyesinde bayramlaşma

46 dakika önce

Kilis Belediyesi tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

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Kilis Belediyesi tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

Kilis Belediyesinde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal,, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, belediye çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, bayramlaşmaya katılan herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:03 Kaynak: İHA
AK Parti, Mehmet Abdi Bulut, Kilis Belediyesi, Kilis, Politika
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