Son Dakika Haberleri: Kilis Belediyesinden hizmet atacağı sürüyor
Son Dakika Yaşam Haber

Kilis Belediyesinden hizmet atacağı sürüyor

38 dakika önce

Kilis Belediyesine bağlı birimler; Vatandaşın ayağına hizmet götürmek için gece gündüz çalışıyor.

Kilis Belediyesinden hizmet atacağı sürüyor, System.String[]

Kilis Belediyesine bağlı birimler; Vatandaşın ayağına hizmet götürmek için gece gündüz çalışıyor.


Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Yedi Aralık Parkı Çavuşun çay bahçesinde devrilen ağaç tehlike arz etmeden kaldırıldı. İslahiye Caddesinde ağaç sulama çalışmaları devan ederken, Çevre yolu ağaç altlarının temizlenmesi çalışmaları devam ediyor. Çengelde 112 merkezinde bulunan çeşme tamiri tamamlandı.


Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, Necmettin Erbakan Mahallesi hat çalışması tamamlandı. Şıh Mehmet su arızası, Demirciler Mahallesi su arızası, Hacı Gümüş Mahallesi su arızası ve yeni imarda arıza sonrası temizlik yapıldı.


Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kilis geneli boş arsalara atılan moloz yığınlarını ve çöpleri temizlenirken, yetkililer, çöpleri konteynerlerin içerisine atılmasını istedikleri, gelişi güzel meydana çöp atılması konusunda vatandaşların duyarlı olmasını istediler. - KİLİS

Kilis Belediyesi, Bahçe, Kilis, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus yetkili açıkladı: Ankara ve Moskova arasında Su-35 ve Su-57 görüşmeleri başladı
Elektrik dağıtım şirketi, borcu olan belediyenin elektriğini kesti, belediye de şirketin 'ruhsatsız' binasını mühürledi Kocasını boğarak öldürdükten sonra kafasını ve cinsel organını kesen kadın tutuklandı Bir aile faciası daha! Tartıştığı kocasını keserle öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 10:33:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilis Belediyesinden hizmet atacağı sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]