Kilis Belediyesinden hizmet atacağı sürüyor

Kilis Belediyesine bağlı birimler; Vatandaşın ayağına hizmet götürmek için gece gündüz çalışıyor.



Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Yedi Aralık Parkı Çavuşun çay bahçesinde devrilen ağaç tehlike arz etmeden kaldırıldı. İslahiye Caddesinde ağaç sulama çalışmaları devan ederken, Çevre yolu ağaç altlarının temizlenmesi çalışmaları devam ediyor. Çengelde 112 merkezinde bulunan çeşme tamiri tamamlandı.



Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, Necmettin Erbakan Mahallesi hat çalışması tamamlandı. Şıh Mehmet su arızası, Demirciler Mahallesi su arızası, Hacı Gümüş Mahallesi su arızası ve yeni imarda arıza sonrası temizlik yapıldı.



Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kilis geneli boş arsalara atılan moloz yığınlarını ve çöpleri temizlenirken, yetkililer, çöpleri konteynerlerin içerisine atılmasını istedikleri, gelişi güzel meydana çöp atılması konusunda vatandaşların duyarlı olmasını istediler. - KİLİS