Kilis Belediyesinden şeffaflık açıklaması - Son Dakika

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, belediyenin tüm şeffaflığı ile Kilis halkına hizmet ettiğini söyledi.

Başkan Ramazan, Son günlerde bir yerel gazete tarafından belediyenin iş ve işlemleri hakkında, planlı ve organize biçimde birtakım asılsız haberler yapıldığını ifade ederek, "Belediyemizin ihale, iş ve işlemlerinde, en küçük bir haksızlık yada hukuka aykırılık bulunmamakta olup, tüm şeffaflığıyla kurumumuz hizmetlerine devam etmektedir. Bunun aksini iddia edenler, tüm adli ve resmi makamlar nezdinde başvuru yapmakta özgürdürler. Bu nedenle söz konusu kurguya dayalı yalan haberlerle kamuoyunu yanıltmaya çalışanlara çağrımız, Gazetecilik mesleğini ilkelerinden ve basın ahlakından taviz vermeden, ahlaki sorumluluk bilinciyle ilkeli şekilde çalışarak, doğru bilgilendirme görevlerini yerine getirecekleri ve gazeteciliği hiçbir kurum, kuruluş ve kişiye karşı şahsi çıkarlar için haksız menfaat sağlamak amacıyla araç olarak kullanmayacakları şekilde icra etmeleridir. Zorlu salgın koşullarında görevlerini ifa etmek için ahlaki sorumluluk bilinciyle fedakarca bir gayret ortaya koyan tüm basın mensuplarına başarılar diliyorum" dedi. - KİLİS