Son Dakika Haberleri: Kilis belediyespor: 3-0
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Kilis belediyespor: 3-0

5 dakika önce

STAT: AtatürkHAKEMLER: Hasan Kılıçarslan, Okan Güldal, Ramazan TaşkınADIYAMAN 1954 SPOR: Gökhan, Emrah, Tayfun, Mehmet Ali, Kubilay, Ali İhsan, Caner, Emre, Doğukan, Ömücan, HalilKİLİS BELEDİYESPOR: Ahmet, Yılmaz, Sergen, Mustafa, Eyüp, Seydi Vakkas, Abidin, Özcan, Erkan, Nesip, EmitGOLLER: Dk.

Kilis belediyespor: 3-0, System.String[]

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Hasan Kılıçarslan, Okan Güldal, Ramazan Taşkın
ADIYAMAN 1954 SPOR: Gökhan, Emrah, Tayfun, Mehmet Ali, Kubilay, Ali İhsan, Caner, Emre, Doğukan, Ömücan, Halil
KİLİS BELEDİYESPOR: Ahmet, Yılmaz, Sergen, Mustafa, Eyüp, Seydi Vakkas, Abidin, Özcan, Erkan, Nesip, Emit
GOLLER: Dk. 16 Emrah, Dk. 34 Halil, Dk. 90 Ali (Adıyaman 1954 Spor)
SARI KARTLAR: Halil (Adıyaman 1954 Spor) - Mustafa, Gökhan (Kilis Belediyespor)

Bölgesel Amatör Lig 2'nci Grup ekiplerinden Adıyaman 1954 Spor, sahasında konuk ettiği Kilis Belediyespor'u 3-0 yendi.


Mustafa Kemal Atatürk, Hasan Kılıçarslan, Emrah, Kilis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 06:22 Kaynak: DHA
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