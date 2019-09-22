Kilis belediyespor: 3-0

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Hasan Kılıçarslan, Okan Güldal, Ramazan Taşkın
ADIYAMAN 1954 SPOR: Gökhan, Emrah, Tayfun, Mehmet Ali, Kubilay, Ali İhsan, Caner, Emre, Doğukan, Ömücan, Halil
KİLİS BELEDİYESPOR: Ahmet, Yılmaz, Sergen, Mustafa, Eyüp, Seydi Vakkas, Abidin, Özcan, Erkan, Nesip, Emit
GOLLER: Dk. 16 Emrah, Dk. 34 Halil, Dk. 90 Ali (Adıyaman 1954 Spor)
SARI KARTLAR: Halil (Adıyaman 1954 Spor) - Mustafa, Gökhan (Kilis Belediyespor)
Bölgesel Amatör Lig 2'nci Grup ekiplerinden Adıyaman 1954 Spor, sahasında konuk ettiği Kilis Belediyespor'u 3-0 yendi.