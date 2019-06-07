Son Dakika Haberleri: Kilis Belediyespor Katırcı ile anlaştı
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Kilis Belediyespor Katırcı ile anlaştı

3 dakika önce

Kilis Belediyespor teknik direktörlüğüne yeniden İbrahim Katırcı getirildi.

Kilis Belediyespor Katırcı ile anlaştı, System.String[]
Kilis Belediyespor teknik direktörlüğüne yeniden İbrahim Katırcı getirildi.

Kilis Belediyespor Kulüp Başkanı Hamza Türk, teknik direktörlüğe İbrahim Katırcı'nın getirildiğini ifade ederek, "Değerli arkadaşlarımızla beraber yeni sezonda takımımızın başında İbrahim Katırcı Hocam ve ekibi ile yola devam kararı almış bulunmaktayız. Yardımcı Hocalarımız İsmail Gökalp, Mustafa Kara ve İlhami Gezici getirilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun"dedi.

Kilis Belediyespor teknik direktörlüğüne yeniden İbrahim Katırcı'nın getirildiği toplantıda Kilis Belediyespor Genel Kaptanı Mehmet Yalnız'da hazır bulundu. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:45 Kaynak: İHA
Spor
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