Kilis Belediyespor lideri koltuğundan etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Kilis Belediyespor lideri koltuğundan etti - Son Dakika Spor

Kilis Belediyespor lideri koltuğundan etti

6 saat önce

Kilis Belediyespor, Adıyaman 1954spor ile 1-1 berabere kalarak lideri koltuğundan etti.

Kilis Belediyespor lideri koltuğundan etti, System.String[]

Kilis Belediyespor, Adıyaman 1954spor ile 1-1 berabere kalarak lideri koltuğundan etti.


Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Adıyaman 1954spor'u 1-berabere kalmasından sonda lider Adıyaman 1954spor'un 2 puan kaybetmesi nedeniyle liderlik koltuğundan indi. Maçın başından sonuna kadar üstün bir futbol sergileyen Kilis Belediyespor 37 dakikada Özcan Polat'ın kaydettiği gol ile 1-0 öne geldi. 85 dakikada Fahri Eren Pamuk'un attığı gol ile beraberliği sağlayan Adıyaman 1954spor, bu sonuç ile liderliği Kahtaspor'a bıraktı.


Kilis Belediyesporlu oyuncular 2 puanı da bırakmanın üzüntüsünü yaşadı. - KİLİS

Adıyaman, Kilis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gol sevincinde korner direği cinsel organına geldi
Beşiktaş'ın olağanüstü kongreye gideceği iddia edildi Victor Moses, Inter ile el sıkıştı Lampard açıkladı! Fenerbahçe'de Victor Moses, takımdan ayrılıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 20:12:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kilis Belediyespor lideri koltuğundan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]