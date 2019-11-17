Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kilis Belediyespor, sahasında Nizipspor'u 3-2 yendi.
7 Aralık Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 7. dakikada Yusuf Kaplan'ın attığı golle Kilis Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda misafir takım, 47. dakikada Ali Yıldırım'ın gölüyle durumu 1-1 yaptı.
Kilis Belediyespor, 51. dakikada Özcan Polat'ın ve 71. dakikada Hasan Özçelik'in attığı golle skoru 3-1'e getirdi.
86. dakikada Nizipspor, Harun Afşin'in gölüyle durumu 3-2 yaptı.
Karşılaşma bu skorla sona erdi.