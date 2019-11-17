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Kilis Belediyespor, sahasında Nizipspor'u 3-2 yendi

6 saat önce

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kilis Belediyespor, sahasında Nizipspor'u 3-2 yendi.

Kilis Belediyespor, sahasında Nizipspor'u 3-2 yendi, System.String[]

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kilis Belediyespor, sahasında Nizipspor'u 3-2 yendi.

7 Aralık Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 7. dakikada Yusuf Kaplan'ın attığı golle Kilis Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda misafir takım, 47. dakikada Ali Yıldırım'ın gölüyle durumu 1-1 yaptı.

Kilis Belediyespor, 51. dakikada Özcan Polat'ın ve 71. dakikada Hasan Özçelik'in attığı golle skoru 3-1'e getirdi.

86. dakikada Nizipspor, Harun Afşin'in gölüyle durumu 3-2 yaptı.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.

Yusuf Kaplan, Aralık, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:04 Kaynak: AA
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