Son Dakika Haberleri: Kilis Belediyespor'un Berabere Kalması Üzdü

Kilis Belediyespor'un Berabere Kalması Üzdü

1 saat önce

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup mücadele eden Kilis Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Araban Belediyespor ile 0-0 berabere kalması taraftarları üzdü.

Kilis Belediyespor'un Berabere Kalması Üzdü, System.String[]
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup mücadele eden Kilis Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Araban Belediyespor ile 0-0 berabere kalması taraftarları üzdü.

Kilis 7 Aralık Stadyumunda oynan karşılaşmada, Araban Belediyespor ile 0-0 berabere kalması taraftarları üzerken, Kilis Belediyespor'un sezon başından beri aldığı istikrarsız sonuçlar, taraftarlar ve yönetim arasında hayal kırıklığına yol açtı. 14 maçta 4 galibiyet, 5 mağlubiyet, 5 beraberlik alan Kilis Belediyespor'un 17 puanı bulunuyor. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:25 Kaynak: İHA

Aralık, Araban, Kilis, Spor
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