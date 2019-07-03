Son Dakika Haberleri: Kilis Belediyespor Yönetiminden Rektör Karacoşkun'a ziyaret
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Kilis Belediyespor Yönetiminden Rektör Karacoşkun'a ziyaret

18 dakika önce

Kilis Belediyespor Kulüp Başkanı Hamza Türk ile yönetim kurulu üyeleri 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.

Kilis Belediyespor Yönetiminden Rektör Karacoşkun'a ziyaret, System.String[]
Kilis Belediyespor Kulüp Başkanı Hamza Türk ile yönetim kurulu üyeleri 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.

Bölgesel Amatör Lig 2'nci grupta mücadele eden ve yeni sezonda iddialı bir kadroyla başarı grafiğini yükseltmeyi hedefleyen Kilis Belediyespor yönetimi, kulüp başkanı Hamza Türk'ün eşliğinde Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.

Kendisinin de lise yıllarında futbol oynadığını dile getiren Rektör Karacoşkun, yeni sezonda fırsat buldukça Kilis Belediyespor'un maçlarına gelmeye çalışacağını söyleyerek yeni sezonda futbol takıma başarılar diledi.

Ziyarette Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a adının yazılı olduğu forma hediye edildi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:21 Kaynak: İHA
Mustafa Doğan, Rektör, Kilis, Spor
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