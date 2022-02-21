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Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı kurayla belirlendi - Son Dakika

Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı kurayla belirlendi

21.02.2022 18:45

Kilis Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığı 18'inci Olağan Genel Kurulu'nda seçimin eşitlikle sonuçlanması üzerine yapılan kura çekimi yapıldı.

Kilis Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığı 18'inci Olağan Genel Kurulu'nda seçimin eşitlikle sonuçlanması üzerine yapılan kura çekimi yapıldı. Kura sonucu Mehmet Maaşoğu oda başkanı oldu.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği salonunda yapılan Berberler ve Kuaförler Odası 18'inci Olağan Genel Kurulu'nda, başkanlık için 4 aday yarıştı.

Seçim sonrasında kullanılan 226 oydan 3'ü geçersiz sayıldı. Adaylardan Sevgi İçer 38, Cengiz Savaş 27, Ahmet Geloğlu 79 ve Mehmet Maaşoğlu 79 oy aldı.

Geloğlu ve Maaşoğlu'nun eşit oy alması nedeniyle oda başkanı, İl Seçim Kurulunca yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Sandık kurulu başkanı tarafından zarfa konulan kağıdın çekimiyle Maaşoğlu, Kilis Berberler ve Kuaförler Odası'nın yeni başkanı oldu.

Maaşoğlu, seçim sonrası gazetecilere, başkan seçildiği için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı kurayla belirlendi
Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı kurayla belirlendi
Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı kurayla belirlendi
Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı kurayla belirlendi
Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı kurayla belirlendi
Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı kurayla belirlendi
Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı kurayla belirlendi

YORUMLAR
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Esnaf ve Sanatkarlar, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı kurayla belirlendi - Son Dakika


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