Kilis Cazibe Merkezleri programına dahil edildi - Son Dakika

Kilis Cazibe Merkezleri programına dahil edildi

07.10.2020 10:06
Kilis Cazibe Merkezleri programına dahil edildi, System.String[]

Kilis Resmi Gazetede 3063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair karar yer aldı.

Kilis Resmi Gazetede 3063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair karar yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi gazetede yayımlanan karar şöyle, "Karar kapsamında 31.12.2020 tarihine kadar değerlendirmeye alınacak teşvik müracaatları 31.12.2021 tarihine kadar değerlendirmeye alınacak. Karar kapsamında desteklenecek imalat sanayi yatırımlarının (US-97 Kodu: 15-37) için farklı bölgeler için farklı tutarlarda belirlenen asgari sabit yatırım şartı bölge ve tutar farklı gözetmeden 2 milyon TL olarak belirlendi. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Sübvansiyonlu Kredi Desteğinden yararlanan yatırımlar, sübvansiyonlu krediye faiz veya kar payı desteği sağlanması kaydıyla karar kapsamında ki destek unsurlarından yararlanabilecek. Söz konusu destekler karar kapsamında düzenlenmiş ve tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgeleri içinde uygulanacak"

Karara ile Kilis Cazibe Merkezleri Programı Kapsamına alındı - KİLİS

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kilis Cazibe Merkezleri programına dahil edildi - Son Dakika Ekonomi


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