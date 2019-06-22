Son Dakika Haberleri: KİLİS Çobanbey'de patlama: 16 yaralı
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KİLİS Çobanbey'de patlama: 16 yaralı

42 dakika önce

Çobanbey'de patlama: 16 yaralıSURİYE'nin Halep kentinde bağlı Çobanbey ilçesinde bomba yüklü motosiklet infilak ettirilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.

Çobanbey'de patlama: 16 yaralı
SURİYE'nin Halep kentinde bağlı Çobanbey ilçesinde bomba yüklü motosiklet infilak ettirilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.
Çobanbey ilçe merkezinde öğle saatlerinde bomba yüklü motosiklet patladı. PKK/YPG'li teröristler tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı. Saldırıda çok sayıda bina da hasar gördü. Yaralılar, Çobanbey'deki sağlık kuruluşlarına götürüldü.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)-
(Tür: Yurt)
KİLİS Çobanbey'de patlama: 16 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 06:06 Kaynak: DHA
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