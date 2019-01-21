Kilis Çobanbey Sınır Kapısı Ticari Geçişlere Kapatıldı

Kilis Çobanbey Sınır Kapısı ticari geçişlere kapatıldı.

Kilis Çobanbey Sınır Kapısı ticari geçişlere kapatıldı.



GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sınır kapısının taşınma işlemleri nedeniyle ticari geçişlere kapatıldığı bildirildi.



Açıklamada, kapının, Fırat Kalkanı Harekatı sonrası insani yardımlar için Ticaret Bakanlığının 17 Ekim 2017 tarihli 28731802 sayılı onayıyla A sınıfına yükseltilerek 15 Aralık 2017'den itibaren ticari geçişlere açıldığı anımsatıldı.



Bu kapsamda oluşturulan geçici sahada bugüne kadar toplam 70 bin tırın giriş çıkış işleminin geçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bakanlığımızca ülkemize yakışır olarak projelendirilen ve Tek Durak Sistemi'nin uygulanacağı Çobanbey Gümrük Kapısı'nın inşaatı tamamlandığından dolayı 21-27 Ocak tarihleri arasında taşıma işlemleri gerçekleştirilecek olup gümrük hizmeti verilmeyecektir. İthalatçı ve nakliyecilerimizin mağduriyet yaşamaması için bu süre zarfında Öncüpınar veya Karkamış gümrük kapılarını tercih etmeleri önemle duyurulur."

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