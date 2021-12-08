Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Akman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Başsavcı Akman, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.
Akman, haber kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun kahramanlar", yaşam kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunayın güzelliği", sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Fotoğrafların etkileyici olduğunu belirten Akman, AA muhabirlerini tebrik etti.
Kaynak: AA
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