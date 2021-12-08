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Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Akman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Akman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

08.12.2021 16:03
Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Akman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başsavcı Akman, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Akman, haber kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun kahramanlar", yaşam kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunayın güzelliği", sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların etkileyici olduğunu belirten Akman, AA muhabirlerini tebrik etti.

Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Akman, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Akman, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Cumhuriyet, Başsavcı, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Akman, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Akman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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