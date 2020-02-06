Kilis depremzedelere kilis'ten konteyner - Son Dakika

Kilis depremzedelere kilis'ten konteyner
6 saat önce
Depremzedelere Kilis'ten konteynerELAZIĞ'da meydana gelen depremde evleri yıkılan veya hasar gören depremzedeler için daha önce Kilis'te Suriyelilerin barındığı konteynerler kullanılacak.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:42 Kaynak: DHA
Depremzedelere Kilis'ten konteyner
ELAZIĞ'da meydana gelen depremde evleri yıkılan veya hasar gören depremzedeler için daha önce Kilis'te Suriyelilerin barındığı konteynerler kullanılacak.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ya da hasar gören depremzedeler için Kilis'te kurulu olan konteynerler kullanılacak. Kapatılan Öncüpınar Konaklama Tesisleri'nde bulunan ve daha önce Suriyeliler tarafından kullanılan konteynerler, TIR'larla Elazığ'a taşınıyor.
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