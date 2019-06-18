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KİLİS Düğün konvoyunda makas atan sürücünün çarptığı motosikletli öldü

47 dakika önce

Düğün konvoyunda makas atan sürücünün çarptığı motosikletli öldüKilis'in karşısındaki Suriye'nin Azez bölgesinde, düğün konvoyunda makas atan sürücü, ters yönden gelen motosikletliye otomobille çarptı.

Düğün konvoyunda makas atan sürücünün çarptığı motosikletli öldü
Kilis'in karşısındaki Suriye'nin Azez bölgesinde, düğün konvoyunda makas atan sürücü, ters yönden gelen motosikletliye otomobille çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü, yaşamını yitirirken, çarpışma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Azez'de, düğün konvoyunda makas atarak, giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, ters yönden gelen sürücüsünün ismi bilinmeyen motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin üzerine savrulan daha sonra da yere düşen motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza anı ise gelin ve damadın mutlu gününü görüntülemeye çalışan davetli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
KİLİS Düğün konvoyunda makas atan sürücünün çarptığı motosikletli öldü
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:59 Kaynak: DHA
Kilis, Azez, Güncel
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