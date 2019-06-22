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KİLİS Dünya şampiyonu judocu, Kilis'te

57 dakika önce

Dünya şampiyonu judocu, Kilis'teDÜNYA şampiyonu Fransız judocu Teddy Riner, Kilis'te, 'Her Çocuk İçin Sosyal Uyum' projesi kapsamında 20 ilden 400 Türk ve Suriyeli sporcu çocukla bir araya geldi.

Dünya şampiyonu judocu, Kilis'te
DÜNYA şampiyonu Fransız judocu Teddy Riner, Kilis'te, 'Her Çocuk İçin Sosyal Uyum' projesi kapsamında 20 ilden 400 Türk ve Suriyeli sporcu çocukla bir araya geldi.
Kilis 7 Aralık Spor salonunda UNICEF tarafından finanse edilen ve Kilis Belediyesi tarafından yürütülen 'Her Çocuk İçin Sosyal Uyum' isimli proje kapsamında gerçekleştirilen judo müsabakalarına 20 ilden 400 sporcu katıldı. Etkinlik için kente gelen Dünya Judo şampiyonu Fransız judocu Teddy Riner de salon girişinde Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen tarafından çiçek ve baklava ile karşılandı.
Salonda da ilgiyle karşılanan Fransız judocu Teddy Riner, Türkiye Judo Federasyonu Sezer Huysuz ile birlikte çocuklara antrenman yaptırdı.
KİLİS Dünya şampiyonu judocu, Kilis'te
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:41 Kaynak: DHA
Kilis, Güncel
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