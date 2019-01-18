Son Dakika Haberleri: Kilis'e Düşen Roketlerin Yıl Dönümü

Kilis'e Düşen Roketlerin Yıl Dönümü

1 saat önce

Kilis Belediye Başkana Hasan Kara, Kilis'e 2016 yılında atılan roketli saldırıların yıl dönümünde şehitlere rahmet gazilere acil şifaları dilediğini söyledi.

Kilis'e Düşen Roketlerin Yıl Dönümü, System.String[]
Kilis Belediye Başkana Hasan Kara, Kilis'e 2016 yılında atılan roketli saldırıların yıl dönümünde şehitlere rahmet gazilere acil şifaları dilediğini söyledi.

Kara, 18 Ocak Kilis'e ilk roketin atıldığı günün sene-i devriyesi olduğunu ifade ederek, "Bir taraftan bakıyorsunuz terör örgütü PKK, bir taraftan bütün sol örgütler, bir taraftan PYD ve DAEŞ bir taraftan da yurt içi ve yurt dışı tamamı Türkiye'nin üzerine oynuyor. Hesap belli, Türkiye bu bölgede söz sahibi olmasın. Çok şükür güçlü bir devletimiz ve hükumetimiz var. Rabbim bize bir daha o günleri göstermesin Allah devletimize güç kuvvet versin. Bu olaylarda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza ve güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler niyaz ediyorum" diye konuştu. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:11 Kaynak: İHA

Hasan Kara, Kilis, Politika
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