Son Dakika Haberleri: Kilis'e Komando Sevkiyatı

Kilis'e Komando Sevkiyatı

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kilis'e, komando ve mayına dayanıklı kirpi sevkiyatı yapıldı.

Kilis'e Komando Sevkiyatı, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kilis'e, komando ve mayına dayanıklı kirpi sevkiyatı yapıldı.

Hatay'dan yola çıkan subay, astsubay, uzman çavuş ve askerlerden oluşan Siirt 4'üncü Komando Tugayına bağlı birlikler mayını dayanıklı kirpiler ile birlikte 100 araçlık askeri konvoy ile Kilis'e geldi. Komandolar Kilis üzerinden Elbeyli ilçesindeki üst bölgesine gitti. Askeri sevkiyatın peyderpey devam edeceği bildirildi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 09:54 Kaynak: İHA

Hatay, TSK, Komando, Kilis, 3. Sayfa
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