Kilis'e Komando Sevkiyatı
6 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kilis'e, komando ve mayına dayanıklı kirpi sevkiyatı yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) tarafından Kilis
'e, komando ve mayına dayanıklı kirpi sevkiyatı yapıldı. Hatay
'dan yola çıkan subay, astsubay, uzman çavuş ve askerlerden oluşan Siirt
4'üncü Komando
Tugayına bağlı birlikler mayını dayanıklı kirpiler ile birlikte 100 araçlık askeri konvoy ile Kilis'e geldi. Komandolar Kilis üzerinden Elbeyli
ilçesindeki üst bölgesine gitti. Askeri sevkiyatın peyderpey devam edeceği bildirildi. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 09:54 Kaynak: İHA
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