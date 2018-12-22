Son Dakika Haberleri: Kilis'e Komando Sevkiyatı

Kilis'e Komando Sevkiyatı

6 saat önce

Kilis'e komando sevkiyatıKİLİS - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis'e, komando ve mayına dayanıklı kirpi sevkiyatı yapıldı.

Kilis'e komando sevkiyatı

KİLİS - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kilis'e, komando ve mayına dayanıklı kirpi sevkiyatı yapıldı.
Hatay'dan yola çıkan uzman çavuş, astsubay ve subaylardan oluşan Siirt 4'inci komando Tugay'ına bağlı birlikler mayını dayanıklı kirpiler ile birlikte 100 araçlık askeri konvoy ile Kilis'e geldi. Komandolar Kilis üzerinden Elbeyli ilçesindeki üst bölgesine gitti. Askeri Sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:03 Kaynak: İHA

TSK, Komando, Kilis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Düğün Sırasında Ateş Eden Maganda Dehşet Saçtı! 4'ü Kadın Çok Sayıda Yaralı Var Saldırgan, Uyuşturucu Sattığını İddia Ettiği Suriyeli Genci Bacaklarından Vurdu

18 Yaşındaki Zanlı, İnşaat İşçisine Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı Muğla'da Seyir Halindeki Aracın Üzerine Kaya Düştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 04:23:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilis'e Komando Sevkiyatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]