Kilis'e "Millet Bahçesi" yapılacak
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret eden Kilis heyeti, Millet Bahçesi yapılacağının müjdesini aldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:28 Kaynak: İHA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
'u ziyaret eden Kilis
heyeti, Millet Bahçesi yapılacağının müjdesini aldı. AK Parti
Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger
, Ahmet Salih Dal
, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut
ile Polateli
Belediye Başkanı Hakkı Çelik
, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ettiler.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüşmede Kilis heyetinin Millet Bahçesi yapılması, Belediye ile İl Özel idaresinin araç eksikliklerinin giderilmesi için söz aldıkları bildirildi. - KİLİS
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