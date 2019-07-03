Son Dakika Haberleri: Kilis'e "Millet Bahçesi" yapılacak
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Kilis'e "Millet Bahçesi" yapılacak

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret eden Kilis heyeti, Millet Bahçesi yapılacağının müjdesini aldı.

Kilis'e
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret eden Kilis heyeti, Millet Bahçesi yapılacağının müjdesini aldı.

AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ile Polateli Belediye Başkanı Hakkı Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ettiler.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüşmede Kilis heyetinin Millet Bahçesi yapılması, Belediye ile İl Özel idaresinin araç eksikliklerinin giderilmesi için söz aldıkları bildirildi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:28 Kaynak: İHA
Politika
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