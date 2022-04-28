Kilis'e özgü Zabaran çeşidi patlıcanın dikimine başlandı - Son Dakika
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Kilis'e özgü Zabaran çeşidi patlıcanın dikimine başlandı

28.04.2022 17:24
Kilis'e özgü Zabaran çeşidi patlıcanın dikimine başlandı

Kilis bölgesine özgü yaygın olarak tüketilen Zabaran çeşidi patlıcan toprakla buluştu.

Kilis bölgesine özgü yaygın olarak tüketilen Zabaran çeşidi patlıcan toprakla buluştu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yerel çeşit olarak tescil edilen Zabaran patlıcanının dikimi merkeze bağlı Yavuzlu köyünde yapıldı.

Çiftçileri ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, şunları kaydetti:

"Fidenin hazır, toprağın tavda, çiftçimizin meraklı ve çalışkan olduğunu gördük sizlerle birlikte fide dikelim istedik. Siz çiftçilerimizin burada yaptığı üretim ilimiz ve ülkemiz için çok büyük önem ifade etmektedir. Son yıllarda değişik nedenlerle tarımsal üretim az olduğunda yaşanan sıkıntıları hepimiz gördük. Bunun için biz üretiminin her aşamasında siz üreticilerimizin yanında ve destekçisiyiz. Şimdiden bereketli ürün ve bol kazançlar dileriz."

Kilis'e özgü Zabaran çeşidi patlıcanın dikimine başlandı
Kilis'e özgü Zabaran çeşidi patlıcanın dikimine başlandı
Kilis'e özgü Zabaran çeşidi patlıcanın dikimine başlandı

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Araştırma, Yavuzlu, Tarım, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'e özgü Zabaran çeşidi patlıcanın dikimine başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'e özgü Zabaran çeşidi patlıcanın dikimine başlandı - Son Dakika
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