Son Dakika Haberleri: Kilis'e Polis Özel Harekat takviyesi sürüyor
Son Dakika Güncel Kilis'e Polis Özel Harekat takviyesi sürüyor

Kilis'e Polis Özel Harekat takviyesi sürüyor

2 saat önce

Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgesinde görev yapacak Polis Özel Harekat timleri ile araçlarının Kilis'e sevkıyatları sürüyorTrabzon'dan yola çıkarak Gaziantep üzerinden Kilis'e gelen Polis Özel Harekat timleri ve zırhlı araçlar, Öncüpınar konaklama tesisine giriş yapıyor.

Kilis'e Polis Özel Harekat takviyesi sürüyor, System.String[]

Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgesinde görev yapacak Polis Özel Harekat timleri ile araçlarının Kilis'e sevkıyatları sürüyor


Trabzon'dan yola çıkarak Gaziantep üzerinden Kilis'e gelen Polis Özel Harekat timleri ve zırhlı araçlar, Öncüpınar konaklama tesisine giriş yapıyor. Bölgeye sevkıyat devam ediyor. - KİLİS

Fırat, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:46 Kaynak: İHA
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