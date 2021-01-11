Kilis'e sosyal koruma kalkanında 31 milyon TL
11.01.2021 15:39
AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Kilis'e 31 Milyon TL destek sağlandığını söyledi.
AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Kilis'e 31 Milyon TL destek sağlandığını söyledi.
Milletvekili Dülger, krona virüs tedbirleri nedeniyle mağdur olan vatandaşlara 31 milyon TL destek verildiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Aile ve Çalışma Bakanlığımız tarafından salgın boyunca ihtiyaç sahiplerine ve çalışanlara Kilis'imize 31 milyon 975 TL 795 kuruş destek sağlandı. İlimize aktaran hükumetimiz pandemiden etkilenen hemşerilerimizin yanında olmaya devam ediyor" dedi. - KİLİS
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