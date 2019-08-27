Son Dakika Haberleri: Kilis ekonomi şurası yapıldı
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Kilis ekonomi şurası yapıldı

13 dakika önce

Kilis ekonomisinin masaya yatırıldığı ekonomi şurası yapıldı.

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Kilis ekonomisinin masaya yatırıldığı ekonomi şurası yapıldı.


Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı sırasında ve öncesinde Kilis'e atılan roketler nedeniyle yaşanan olumsuzluklar sonucu ortaya çıkan ekonomik sorunlar ile çözüm önerilerinin ele alındığı şurada, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal ile Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, esnafın ekonomik sorunlarına yönelik Bakanlıklarla yapılan görüşmeler hakkında bilgi verdiler.


İçişleri Bakanlığının talimatı üzerine bu yıl ilk defa düzenlenen şurada konuşan Vali Recep Soytürk, tarım, eğitim, güvenlik ve ekonomi konuları ile ilgili olarak yürütülen projeler hakkında açıklamalarda bulunurken, bu şuranın Kilis'e faydalı olabilmesi için toplumun her kesiminden daha geniş katılımlı bir şura haline getirmeyi planladıklarını kaydetti.


Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı'nın moderatörlüğünü yaptığı şurada çeşitli meslek mensuplarının temsilcileri tarafından kendi mesleki konuları ile ilgili sorunlar masaya yatırılarak çözüm önerileri dile getirildi.


Düzenlenen şuradan duydukları memnuniyeti dile getiren katılımcılar yapılan toplantının Kilis'in ekonomik sorunlarına ışık tuttuğunu belirtirlerken, bu toplantının yapılacak diğer şuraların ilki olması ve devamının getirilmesi temennisinde bulundular. - KİLİS

Ekonomi, Fırat, Kilis, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:56 Kaynak: İHA
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