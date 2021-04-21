KİLİS ELMACI DEDE'DEN SURİYE'YE YARDIM - Son Dakika

DENİZLİ'de çiftçilik yapan ve 'Elmacı Dede' olarak bilinen Muhammet Yılmaz (71) hayırseverlerin desteğiyle topladığı gıda kolilerini Kilis'ten geçerek Suriye'nin Çobanbey bölgesindeki yetim kampına götürdü.

Yılmaz, hayırseverlerin desteğiyle ve kendi imkanlarıyla 376 gıda kolisi hazırladığını belirterek, "Çobanbey'deki yetim kamplarına 3 sefer geldim. Oradaki durumları gördüm, halk çok perişan. Doğu Türkistan'dan gelip Özgür Suriye Ordusuna katılıp şehit olanların aileleri çok perişan, yürekleri yaktı. Onun için tekrar bir araba daha arkadaşlarla yükledik. Oradaki mağdurlara ramazanı daha güzel geçirebilmeleri için gıda kolilerini araçlara yükleyerek Kilis'e geldim. Bugün inşallah sınır kapısından geçerek Suriye'deki kardeşlerimize gıda paketlerini ikram edeceğiz. Gönüllerini feth etmeye çalışacağız inşallah." diye konuştu.