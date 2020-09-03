Kilis Gastronomi turizmindeki zenginliğini görüntüledi

"Kilis Gastronomisi Dünyaya Açılıyor" projesi çerçevesinde profesyonel çekimler yapıldı.

Kilis'in zengin mutfağı Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kilis Gastronomisi Dünyaya Açılıyor" projesi çerçevesinde profesyonel çekim ekipleri tarafından görüntülendi.

Medeniyetlerin ve kültürlerin kesişme noktasında bulunan Kilis zengin mutfağını gastronomi turizmine açmaya hazırlanıyor. Önceki aylarda gastronomi envanterini tamamlayan Kilis, bir çok gizli kalmış yemeğini gün yüzüne çıkardı. Yıllardır evlerde maharetli Kilisli kadınlar tarafından hazırlanan yemekler artık turistlerin beğenisine sunulacak. Bu amaçla öncelikli olarak Kilis'in yöresel yemekleri ile tüm tarihi ve doğal alanları ilgili turizm pazarlama ajansı tarafından fotoğraflandı. Kilis'in eşşiz lezzetleri yapılan bu çekimlerle gastronomi meraklısı gezginlere tanıtılacak. Gastronomi, tarih ve doğal güzelliklerin fotoğrafları ayrıca tur programlarında da kullanılacak ve turizm acentelerine servis edilecek. Eylül ayının ikinci haftasında düzenlenecek olan info geziyle de turizm sektörünün önde gelenleri Kilis'de ağırlanacak. Fotoğraf çekimlerinde dikkat çeken bir diğer konuda yazdığı kitaplarla Türk mutfağını tüm dünyaya tanıtan Kilisli şef Ömür Akkor'un tasarladığı tabakların kullanılması oldu. Türk kültür ve mutfak geleneklerini modern bir yorumla tekrar bir araya getirdiği tabaklar hakkında bilgi veren Ömür Akkor, "Türk mutfağı aslında kendi başına bir kültürdür" dedi.

Fotoğraf çekimlerinin ardından "Kilis Gastronomisi Dünyaya Açılıyor" projesinin ikinci etabı içinde yer alan şehir içi ve şehir dışı billboard, ilan ve tur programlarının oluşturulması çalışmalarına başlanıldı. - KİLİS