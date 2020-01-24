Kilis gastronomisi ile dünyaya açılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilis gastronomisi ile dünyaya açılacak - Son Dakika

Kilis gastronomisi ile dünyaya açılacak

7 saat önce

KİLİS yemeklerinin tanıtılması için 'Kilis Gastronomisi Dünyaya Açılıyor' etkinliği düzenlendi.

Kilis gastronomisi ile dünyaya açılacak, System.String[]

KİLİS yemeklerinin tanıtılması için 'Kilis Gastronomisi Dünyaya Açılıyor' etkinliği düzenlendi.

İslambey ÇATOM Konağında gerçekleştirilen etkinliğe; Vali Yardımcısı Osman Demir, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ile davetliler katıldı.

Törende konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir, projeyle tarihi ve kültürel geçmişe sahip Kilis'i dünyaya tanıtacaklarını ifade etti.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, son dönemlerde şehirlerin birbiriyle rekabet etmek için kendilerini tanıtmaya çalıştığına dikkat çekerek, 'Gastronomi gerek üretim alt yapısıyla gerekse oluşturduğu istihdam kapasitesiyle günümüzde kalkınma eksenli, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi büyüme modeli olma yolunda hızla yürümektedir. Kilis'in kendi özelinde gastronomi anlamda çok önemli bir alt yapıya tarımsal bir ürün alt yapısına sahiptir' dedi.

Konuşmaların ardından Kilis'a ait yemek, tatlı ile zeytinyağının tanıtıldığı stantlar açıldı ve davetlilere ikramlarda bulunuldu.


Mehmet Abdi Bulut, İpekyolu, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Deprem sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama: 3 bakanımızı bölgeye gönderdik
Elazığ'da 6 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var Elazığ depremi sonrası THY'den önemli açıklama: Ek seferler yapılacak Elazığ'daki deprem anı yerel TV'de böyle görüntülendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 00:42:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kilis gastronomisi ile dünyaya açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]