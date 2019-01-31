Son Dakika Haberleri: Kilis Geçen Yılın 2 Katı Yağış Aldı

Kilis Geçen Yılın 2 Katı Yağış Aldı

1 saat önce

Kilis'te, bu yıl yağış oranlarının geçen yıla oranla iki katı olması nedeniyle yaşanan su sıkıntısı çözülerek, barajlar suyla doldu.

Kilis Geçen Yılın 2 Katı Yağış Aldı, System.String[]
Kilis'te, bu yıl yağış oranlarının geçen yıla oranla iki katı olması nedeniyle yaşanan su sıkıntısı çözülerek, barajlar suyla doldu.

Kilis'te geçen yıl bu gün itibariyle metrekareye 202 kilogram yağmur yağarken, bu yıl bugün itibariyle metrekareye 450 kilogram yağmur düştü. Kilis'te, 3 yıldır yaşanan kuraklık nedeniyle içme suyu başta olmak üzere tarımsal alanda sıkıntılar yaşanmıştı. Bu yıl yağmurun fazla olması nedeniyle Kilis'teki gölet ve barajlarda su seviyeleri son 3 yılın en üst seviyesine ulaştı. Yetkililer, Kilis'te su sıkıntısı olmadığını, baraj ile göletlerdeki su seviyesinin yüksek olduğunu ifade etti. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:03 Kaynak: İHA

Kilis, Güncel
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