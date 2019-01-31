Kilis Geçen Yılın 2 Katı Yağış Aldı
1 saat önce
Kilis'te, bu yıl yağış oranlarının geçen yıla oranla iki katı olması nedeniyle yaşanan su sıkıntısı çözülerek, barajlar suyla doldu.
Kilis
'te, bu yıl yağış oranlarının geçen yıla oranla iki katı olması nedeniyle yaşanan su sıkıntısı çözülerek, barajlar suyla doldu.
Kilis'te geçen yıl bu gün itibariyle metrekareye 202 kilogram yağmur yağarken, bu yıl bugün itibariyle metrekareye 450 kilogram yağmur düştü. Kilis'te, 3 yıldır yaşanan kuraklık nedeniyle içme suyu başta olmak üzere tarımsal alanda sıkıntılar yaşanmıştı. Bu yıl yağmurun fazla olması nedeniyle Kilis'teki gölet ve barajlarda su seviyeleri son 3 yılın en üst seviyesine ulaştı. Yetkililer, Kilis'te su sıkıntısı olmadığını, baraj ile göletlerdeki su seviyesinin yüksek olduğunu ifade etti. - KİLİS
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:03 Kaynak: İHA
3 bin 500 TL'yi Aşan Cep Telefonu Kredilerinde 12 Ay Vade Nisan Sonuna Kadar Devam Edecek
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Manifestosunu Açıklıyor
"Aylık Bin TL kazanıyorum" Açıklamasıyla Gündem Olan Berkay'ın Avukatı Gerçek Gelirini Açıkladı
Son Dakika! Avrasya Tüneli Geçiş Ücretlerine Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Zam Yapıldı