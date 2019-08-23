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KİLİS Giderken baklava götürdüler, gelirken yöresel kıyafet getirdiler

19 dakika önce

Giderken baklava götürdüler, gelirken yöresel kıyafet getirdilerKurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönüşleri devam ediyor.

Giderken baklava götürdüler, gelirken yöresel kıyafet getirdiler

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönüşleri devam ediyor. Büyük valizler ile seyahat eden Suriyeliler, gelirken yanlarında yöresel kıyafet ve yiyecekler getirdiklerini söyledi. Geçişlerin başlamasından beri 3 bin 500 Suriyeli'nin Türkiye'ye döndüğü öğrenildi.

Türkiye'nin dört bir tarafından Kilis'e gelen 40 bin 150 Suriyeli, 22 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında Kurban Bayramı için valilik izniyle ülkesine gitti. Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri ise 19 Ağustos itibariyle başladı. Ülkelerine bayram nedeni ile giriş-çıkış yapan Suriyelilerin yanlarındaki büyük bavullar ise dikkat çekti. Ülkelerine giderken oradaki akrabalarına Türkiye'den giysi, baklava, salça gibi hediyeler götüren Suriyeliler, Türkiye'ye dönerken ise yöresel kıyafet, peynir, reçel, zeytinyağı, tereyağı gibi yöresel ürünlerle dönüyor.

Geçişlerin başlamasından bu yana ise 3 bin 500 Suriyeli'nin Türkiye'ye döndüğü öğrenildi. Suriyeliler'in dönüşünün 31 Aralık 2019 tarihine kadar süreceği bildirildi.

Kurban Bayramı, Türkiye, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:04 Kaynak: DHA
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