Kilis göç aldı
1 saat önce
Kilis'e geçen yıl içerisinde 8 bin 861 kişinin göçle gelirken Kilis'ten başka illere 6 bin 929 kişi göç etti.
Kilis
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:24 Kaynak: İHA
'e geçen yıl içerisinde 8 bin 861 kişinin göçle gelirken Kilis'ten başka illere 6 bin 929 kişi göç etti.
Kilis'e 8 bin 861 kişi göçle gelirken Kilis'ten başka illere 6 bin 929 kişi göç etti. Kilis için net göç artan yönde bin 932 kişi, net göç hızı ise binde 13,6 oldu.
Kilis'ten bir yıllık dönemde 2 bin 251 kişi Gaziantep
'e, 631 kişi İstanbul
'a ve 448 kişi de Hatay
'a göç etti. Aynı dönemde Kilis'e Gaziantep'ten 3 bin 916, İstanbul'dan 576 ve Hatay'dan 544 kişi göçle geldi. - KİLİS
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