Son Dakika Haberleri: Kilis göç aldı
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Kilis göç aldı

1 saat önce

Kilis'e geçen yıl içerisinde 8 bin 861 kişinin göçle gelirken Kilis'ten başka illere 6 bin 929 kişi göç etti.

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Kilis'e geçen yıl içerisinde 8 bin 861 kişinin göçle gelirken Kilis'ten başka illere 6 bin 929 kişi göç etti.

Kilis'e 8 bin 861 kişi göçle gelirken Kilis'ten başka illere 6 bin 929 kişi göç etti. Kilis için net göç artan yönde bin 932 kişi, net göç hızı ise binde 13,6 oldu.

Kilis'ten bir yıllık dönemde 2 bin 251 kişi Gaziantep'e, 631 kişi İstanbul'a ve 448 kişi de Hatay'a göç etti. Aynı dönemde Kilis'e Gaziantep'ten 3 bin 916, İstanbul'dan 576 ve Hatay'dan 544 kişi göçle geldi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:24 Kaynak: İHA
Gaziantep, Hatay, Kilis, Yaşam
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