Kilis Gravürleri Resim Sergisi açılışı yapıldı - Son Dakika
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Kilis Gravürleri Resim Sergisi açılışı yapıldı

18.04.2022 15:16
Kilis Gravürleri Resim Sergisi açılışı yapıldı

Kilis'te 46. Turizm Haftası kapsamında "Kilis Gravürleri Resim Sergisi" açılışı gerçekleştirildi.

Kilis'te 46. Turizm Haftası kapsamında "Kilis Gravürleri Resim Sergisi" açılışı gerçekleştirildi.

Alaeddin Yavaşca Müzesi bahçesinde düzenlenen açılışta konuşan Vali Recep Soytürk, müzenin kente ayrı bir güzellik kattığını, Yavaşca'nın hatıralarının hem Kilislilere hem de Türk insanına miras kaldığını belirtti.

Turizm Haftası kapsamında sergi açılışını yaptıklarını aktaran Soytürk, "Kilis'in tarihi yapılarının, sokaklarının resmedildiği bir sergi. Resimleri yapan sanatçımızı da tebrik ediyorum. Turizm Haftamızın da kutlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından Kilis Gravürleri Resim Sergisinin açılış kurdelesi kesildi, protokol üyeleri sergiyi gezdi.

Programın sonunda İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir, Vali Soytürk'e hediye takdim etti.

Sergi, 22 Nisan'a kadar gezilebilecek.

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Turizm Haftası, Resim Sergisi, Turizm, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis Gravürleri Resim Sergisi açılışı yapıldı - Son Dakika


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