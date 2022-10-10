Kilis 3. sayfa haberleri | Kilis'te trafik kazası: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Kilis 3. sayfa haberleri | Kilis'te trafik kazası: 1 ağır yaralı

10.10.2022 16:46
Kilis 3. sayfa haberleri | Kilis'te trafik kazası: 1 ağır yaralı

Kilis haberleri... Kilis'te bir hafif ticari aracın çarptığı, 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Kilis'te bir hafif ticari aracın çarptığı, 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.K. yönetimindeki 79 AAY 964 plakalı hafif ticari araç, Kilis- Gaziantep Karayolu Çörten köyü yolu civarında park halindeki aracın yanında bulunan 7 yaşındaki Gönül Polat'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Polat, ağır yaralandı. 112 acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Polat'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Araç sürücüsü, jandarma ekiplerine teslim oldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Tragger, Kilis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis 3. sayfa haberleri | Kilis'te trafik kazası: 1 ağır yaralı - Son Dakika

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