Son dakika haberi: KİLİS'TE YAKALANAN DEAŞ'LI TERÖRİST TUTUKLANDI - Son Dakika
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Son dakika haberi: KİLİS'TE YAKALANAN DEAŞ'LI TERÖRİST TUTUKLANDI

28.09.2022 16:05

Son dakika haberler: KİLİS'te, jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda yakalanan 1 DEAŞ terör örgütü üyesi tutuklandı.

KİLİS'te, jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda yakalanan 1 DEAŞ terör örgütü üyesi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce Suriye'de terör örgütü DEAŞ içinde sözde yönetici kadrosunda faaliyet gösterdiği belirlenen ve ismi açıklanmayan teröristin, bir süre önce yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelerek, Kilis'e yerleştiğini belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, teröristin bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan DEAŞ'lı terörist, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede 'silahlı terör örgütü üyesi olmaktan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: DHA

Jandarma, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: KİLİS'TE YAKALANAN DEAŞ'LI TERÖRİST TUTUKLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: KİLİS'TE YAKALANAN DEAŞ'LI TERÖRİST TUTUKLANDI - Son Dakika
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