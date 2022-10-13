Kilis gündem haberi: MHP Kilis İl Başkanı Mustafa Demir'in acı günü - Son Dakika
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Kilis gündem haberi: MHP Kilis İl Başkanı Mustafa Demir'in acı günü

13.10.2022 14:14
Kilis gündem haberi: MHP Kilis İl Başkanı Mustafa Demir'in acı günü

Kilis gündem haberi... MHP Kilis İl Başkanı Mustafa Demir'in babası Abdullah Demir'in (72) cenazesi Kilis'te toprağa verildi.

MHP Kilis İl Başkanı Mustafa Demir'in babası Abdullah Demir'in (72) cenazesi Kilis'te toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Kilis Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Demir için Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, siyasi partilerin il başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Demir'in naaşı, Asri Mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verildi.

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Kaynak: AA

Mustafa Demir, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis gündem haberi: MHP Kilis İl Başkanı Mustafa Demir'in acı günü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis gündem haberi: MHP Kilis İl Başkanı Mustafa Demir'in acı günü - Son Dakika
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