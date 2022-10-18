Son dakika haberi: Hemşire eşini öldüren kocaya müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Son dakika haberi: Hemşire eşini öldüren kocaya müebbet hapis cezası

18.10.2022 16:22

Son dakika haberi... Kilis'te tabancayla hemşire eşini öldüren, bir hemşireyi de yaralayan eski polis memuru, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kilis'te tabancayla hemşire eşini öldüren, bir hemşireyi de yaralayan eski polis memuru, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, hemşire Fatma Solak'ın annesi Nadiye, babası Mehmet ve kardeşi Abdullah Koca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile tutuklu sanık Hasan Solak ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Solak, pişman olduğunu belirterek, "Herkesten özür dilerim. Acı benim de acım. Her şeyimi kaybettim. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Takdir yüce mahkemenin." dedi.

Sanık avukatı, müvekkilinin tahrik altında suçu işlediğini öne sürerek takdir indirimlerinin uygulanmasını talep etti.

Maktulün yakınları da sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Duruşma savcısı, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Solak'a "eşe karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası, "silahla olası kastla yaralama" suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Olay

Hasan Solak, 22 Mart 2022'de Kilis Devlet Hastanesi yakınlarında hemşire eşi Fatma Solak ile karşılaşmış, çıkan tartışma sonrası tabancayla eşine ateş etmiş, seken kurşunlardan biri olay yerinde bulunan hemşire S.Ç'ye isabet etmişti. Yaralanan iki kadın, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, Solak müdahaleye rağmen kurtarılamamış, zanlı tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Abdullah Koca, Hasan Solak, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Hemşire eşini öldüren kocaya müebbet hapis cezası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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