Köy okulu gönüllü gençlerin eliyle renklendi - Son Dakika
Üye Girişi

Köy okulu gönüllü gençlerin eliyle renklendi

16.10.2022 11:36

Türk Kızılay Kilis Şubesi gönüllüleri, köy okulunu boyadıktan sonra duvarları resimler ve çizgi film karakterleriyle renklendirdi.

Türk Kızılay Kilis Şubesi gönüllüleri, köy okulunu boyadıktan sonra duvarları resimler ve çizgi film karakterleriyle renklendirdi.

Merkeze bağlı Uzunlu İlkokulu'nun eksiklerini tespit eden gönüllü gençler, aldıkları fırçalarla öğrencilerin eğitim gördüğü okulu boyadı.

Gençler, çocukların sevdikleri çizgi film karakterlerini duvarlara çizdi, okulun çevresinde temizlik yaptı.

Türk Kızılay Kadın Kilis Teşkilatı Başkanı Gülay Gökalp, AA muhabirine, insani ihtiyaca yardımı olan her alanda Kızılay gönüllülerinin sahada olduklarını söyledi.

Türk Kızılayın 2030 stratejilerinden birisi olan nitelikli eğitime destek vermek amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da kendilerine bir okul belirlediklerini aktaran Gökalp, şöyle devam etti:

"Buradaki amacımız biraz da gönüllülüğü geliştirmek, gençlerimize, kadınlarımıza gönüllülüğü aşılamak. Bugün de daha önceki yıllarda yaptığımız gibi yaklaşık 60 gönüllümüzle buradayız. Uzunlu köyündeki ilkokulu güzelleştirip renklendiriyoruz. Çevre temizliğiyle başlayıp daha sonra çocuklarımızın okul alanlarını belirginleştirdik. Onlara daha özgür oynayabilecekleri bir oyun alanı oluşturduk. Onun dışında okulumuzun duvarları bayağı eskiydi, onu yeniledik. Gönüllü arkadaşlarımız okul duvarına figürler çizdi, okulu daha da güzel bir alana çevirdik."

Öğrencilerden Azra Korkmaz da okullarının çok güzel olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

YORUMLAR
500
SOSYAL KONUT PROJESİNİ TANITIM TIR'I KIZILAY MEYDANI'NDA SOSYAL KONUT PROJESİNİ TANITIM TIR'I KIZILAY MEYDANI'NDA Sosyal konut projesini tanıtım TIR'ı Kızılay Meydanı'nda Sosyal konut projesini tanıtım TIR'ı Kızılay Meydanı'nda 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi tanıtım tırı 17 il gezecek 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi tanıtım tırı 17 il gezecek
Kaynak: AA

Kızılay, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köy okulu gönüllü gençlerin eliyle renklendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:07 Afganistan'da zina suçundan recm cezası verilen kadın hücresinde ölü bulundu
17:02 Milli futbolcu Orkun Kökçü, LGBT'yi simgeleyen renklere sahip olduğunu düşündüğü kaptanlık bandını takmayı reddetti
16:56 Gelecekten geldim diyen adam, 2024 yılında yayılacak yeni salgını söyledi
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden faciasının yaralılarını ziyaret etti: 5'inin durumu ağır, umutsuz değiliz
16:42 Kanserden hayatını kaybeden ünlü oyuncu Billur Kalkavan yarın toprağa verilecek
16:35 Ebru Gündeş'i dinlemeye giden Demet Akalın'ın sahnede sorduğu soru şaşkınlık yarattı
16:38 Fenerbahçe'nin Ankaragücü mücadelesi kadrosunda 6 yıldız futbolcu olmayacak
16:15 Inter, sahasında Salernitana'yı 2-0 mağlup etti! Hakan Çalhanoğlu yaptığı asistle futbolseverlerin ağzını açık bıraktı
15:44 Futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor'un saha görevlisinin yaptığı hareketle sinirden deliye döndü
13:08 Ordu'da bir nikah memuru, karşısındaki gelini görünce gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 17:49:04. #1.13#
SON DAKİKA: Köy okulu gönüllü gençlerin eliyle renklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement