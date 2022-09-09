Kilis gündem haberleri: Kilis'te terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı

KİLİS'te, jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen kişi yakalanıp, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren bir kişinin kentte yaşadığı bilgisine ulaştı. Ekipler, kent merkezinde takibe aldığı şüpheliyi, düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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