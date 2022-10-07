Taşçı, kendisine oy veren ve bu göreve layık gören avukatlara teşekkür etti.

Yapılan seçimde Taşçı 78 oy alarak Kilis Barosunun yeni başkanı oldu. Fazlıağaoğlu 41 oy aldı, 5 oy ise geçersiz sayıldı.

Kaynak: AA

Mehmet Taşçı, Konferans, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kilis gündem: Kilis Baro Başkanlığına Mehmet Taşçı seçildi - Son Dakika

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