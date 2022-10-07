Kilis gündem: Kilis Baro Başkanlığına Mehmet Taşçı seçildi - Son Dakika
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Kilis gündem: Kilis Baro Başkanlığına Mehmet Taşçı seçildi

07.10.2022 19:04
Kilis gündem: Kilis Baro Başkanlığına Mehmet Taşçı seçildi

Gelen Kilis haberlerine göre Kilis'te baro başkanlığına Mehmet Taşçı seçildi.

Kilis'te baro başkanlığına Mehmet Taşçı seçildi.

Kilis Adliyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 6. Olağan Genel Kurul toplantısında mevcut başkan Muammer Fazlıağaoğlu ile Mehmet Taşçı'nın listeleri yarıştı.

Yapılan seçimde Taşçı 78 oy alarak Kilis Barosunun yeni başkanı oldu. Fazlıağaoğlu 41 oy aldı, 5 oy ise geçersiz sayıldı.

Taşçı, kendisine oy veren ve bu göreve layık gören avukatlara teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Mehmet Taşçı, Konferans, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis gündem: Kilis Baro Başkanlığına Mehmet Taşçı seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis gündem: Kilis Baro Başkanlığına Mehmet Taşçı seçildi - Son Dakika
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