KİLİS'TE EŞİNİ DÖVEREK ÖLDÜREN SANIĞA, 'İYİ HAL İNDİRİMİ' İLE 25 YIL HAPİS - Son Dakika
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KİLİS'TE EŞİNİ DÖVEREK ÖLDÜREN SANIĞA, 'İYİ HAL İNDİRİMİ' İLE 25 YIL HAPİS

18.10.2022 17:36

KİLİS'te, geçen yıl yeni doğum yapan eşi Fatime Gül Özyer'i (27) darbedip, kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Mahmut Muhammet Özyer (29), duruşmadaki iyi hali dikkate alınıp önce müebbet, ardından 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KİLİS'te, geçen yıl yeni doğum yapan eşi Fatime Gül Özyer'i (27) darbedip, kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Mahmut Muhammet Özyer (29), duruşmadaki iyi hali dikkate alınıp önce müebbet, ardından 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde, 13 Ekim 2021'de meydana gelen olayda Mahmut Muhammet Özyer, 15 gün önce doğum yapan eşi Fatime Gül Özyer'i dövdü. Tedaviye alınan yaralı Fatime Gül Özyer, doktorların müdahalesine rağmen 20 Ekim 2021'de yaşamını yitirdi. Olaydan sonra tutuklanan ve hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Mahmut Muhammet Özyer, bugün 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra Fatime Gül Özyer'in babası Ahmet ve annesi Kezban Çetin, ailenin avukatı İbrahim Halil Demircioğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ve tanıklar katıldı.

TAHLİYE İSTEDİ

Tutuklu sanık Mahmut Muhammet Özyer, eşini darbetmediğini, sadece 2 tokat attığını ve eşinin hastanede sedyeden düştüğünü öne sürerek, tahliyesini istedi. Savcı ise mütalaasında sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, yargılama sonunda sanığı önce müebbet, ardından duruşmadaki iyi halini dikkate alarak 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Duruşma sonunda gazetecilere açıklama yapan Fatime Gül Özyer'in ailesinin avukatı İbrahim Halil Demircioğlu, Sanık yaptığı eylemin pişmanlığını göstermediği halde, 62'nci maddeye göre indirim yapılarak 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Biz bu davayı istinaf mahkemesine götüreceğiz. Orada adaletli bir karar çıkmazsa Yargıtay'a götüreceğiz dedi. Fatime Gül Özyer'in babası Ahmet Çetin ise sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması için davanın takipçisi olacaklarını kaydetti. (DHA)

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Son dakika haberleri | HEMŞİRE EŞİNİ ÖLDÜREN POLİSE MÜEBBET HAPİS Son dakika haberleri | HEMŞİRE EŞİNİ ÖLDÜREN POLİSE MÜEBBET HAPİS Kilis 3. sayfa: Kilis'te hemşire eşini öldüren zanlıya müebbet hapis cezası Kilis 3. sayfa: Kilis'te hemşire eşini öldüren zanlıya müebbet hapis cezası
Kaynak: DHA

Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KİLİS'TE EŞİNİ DÖVEREK ÖLDÜREN SANIĞA, 'İYİ HAL İNDİRİMİ' İLE 25 YIL HAPİS - Son Dakika

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SON DAKİKA: KİLİS'TE EŞİNİ DÖVEREK ÖLDÜREN SANIĞA, 'İYİ HAL İNDİRİMİ' İLE 25 YIL HAPİS - Son Dakika
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