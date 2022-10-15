Kilis haberi | Eğitim-Bir Sen Kilis Başkanlığına Bekir Şen yeniden seçildi - Son Dakika
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Kilis haberi | Eğitim-Bir Sen Kilis Başkanlığına Bekir Şen yeniden seçildi

15.10.2022 16:58
Kilis haberi | Eğitim-Bir Sen Kilis Başkanlığına Bekir Şen yeniden seçildi

Kilis haberi: Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir Sen) Kilis Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu'nda Bekir Şen yeniden başkan seçildi.

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir Sen) Kilis Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu'nda Bekir Şen yeniden başkan seçildi.

Kilis İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda yapılan 4. Olağan Genel Kurula İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, sendika üyeleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından genel kurulda faaliyet raporları okundu.

Genel kurulun ardından seçimlere geçildi. 133 delegenin oy kullandığı seçimde 132 oy alan mevcut başkan Bekir Şen Eğitim-Bir Sen Kilis Şube Başkanlığına yeniden seçildi. 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Seçimlerde destek olan tüm sendika üyelerine teşekkür eden Şen, Eğitim-Bir Sen 30 yıllık geçmişe sahip bir örgüt olarak cehalete karşı bilgiden yana, haksızlıklara karşı hukuktan yana, zulme karşı adaletten yana, vesayete karşı özgürlükten yana ilkeli ve ahlaklı duruşuyla milli iradenin teminatı olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kilis haberi | Eğitim-Bir Sen Kilis Başkanlığına Bekir Şen yeniden seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis haberi | Eğitim-Bir Sen Kilis Başkanlığına Bekir Şen yeniden seçildi - Son Dakika
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