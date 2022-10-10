Kilis haberleri: "Elmacı Dede" Kilis'teki askerlere Denizli'den 70 kasa elma getirdi

Kilis habere göre Denizli'de yaşayan 72 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı elmaları Kilis'te hudut birliklerinde görev yapan askerlere getirdi.

Denizli'de yaşayan 72 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı elmaları Kilis'te hudut birliklerinde görev yapan askerlere getirdi. Operasyonlara katılan askerlere elma götürmesiyle tanınan Mehmetçik sevdalısı Yılmaz, bu yıl bahçesinde yetiştirdiği elmaları toplayarak Mehmetçiğe ulaştırmak için Kilis'e geldi. Yılmaz, gazetecilere, hudut birliklerindeki askerlere manevi destek vermek ve elma ikram etmek için Kilis'e geldiğini söyledi. Çivril içesinden yaklaşık 926 kilometre yol kat ederek geldiğini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu: "Askerlerin gönüllerini fethedip onların gönüllerindeki yerimi muhafaza etmek için 70 kasa elma getirdim. Bir tondan biraz fazla. Hudut boylarındaki askeri birliklerine dağıtacağız inşallah. Kendi bahçelerimin elmaları, kendimiz topluyoruz. İki bahçem var. Bahçenin birini komple güvenlik güçlerine ikram ediyorum. Öbür bahçeyi de satıp masrafta kullanıyorum."

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